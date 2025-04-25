Tekirdağ'da Motosiklet Sürücülerine Yönelik Denetim Yapıldı
Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde, emniyet ekipleri motosiklet sürücülerine yönelik denetim gerçekleştirerek ruhsat, ehliyet, plaka ve diğer belgeleri kontrol etti.
Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekipleri tarafından motosiklet sürücülerine yönelik denetim yapıldı.
Alpullu Caddesi ve Cumhuriyet Meydanında kurulan kontrol noktasında yapılan uygulamada, ruhsat, ehliyet, plaka, muayene, trafik sigortası ve kask denetimi yapıldı.
Emniyet yetkilileri, bu tür denetimlerin vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla düzenli aralıklarla sürdürüleceğini belirtti. - TEKİRDAĞ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa