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Tekirdağ'da Motosiklet-Minibüs Çarpışmasında 1 Kişi Yaralandı

Tekirdağ'da Motosiklet-Minibüs Çarpışmasında 1 Kişi Yaralandı
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Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde motosiklet ile minibüsün çarpışması sonucu bir kişi yaralandı. Olay yerine gelen ambulans yaralı sürücüyü hastaneye kaldırdı.

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde motosiklet ile minibüsün çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Öğle saatlerinde yaşanan kazada, İstiklal-Kurtpınar Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde Sıradükkanlar mevkiinde M.E. idaresindeki motosiklet ile Ö.U. yönetimindeki minibüs çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosikletli yere savrularak yaralandı. Yaralı sürücü olay yerine gelen ambulansla Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne sevk edildi. Kaza nedeniyle kapanan yol araçların çekilmesiyle yeniden trafiğe açıldı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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