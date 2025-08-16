Tekirdağ'da Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı

Tekirdağ'da Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ Çorlu'da kaygan zemin nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybeden motosiklet sürücüsü devrildi. Olay sonrası yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Tekirdağ Çorlu'da yokuş aşağı seyrederken kaygan zemine kapılarak sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirdiği motosiklet devrilerek metrelerce sürüklendiği anlar kameraya yansıdı. Kaza sonrası yaralanan motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Cemaliye Mahallesi Eski Çerkezköy 1. Sokak üzerinde meydana geldi. Yokuş aşağı Halit Ziya Uşaklıgil Caddesi istikametine seyreden Emirhan G.'nin kullandığı motosiklet, kaygan zeminde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Sürüklenen motosiklet sürücüsü Emirhan G. yaralandı. Yaralı genç, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Uzmanından kritik uyarı! 3 fay hattının kesiştiği ilimizde büyük deprem tehdidi

Türkiye'de gizli kalan deprem tehdidi! Tam 3 fay hattının kesişiminde
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
5 ilde orman yangını! Alevler yerleşim yerlerine kadar ulaştı

5 ilde ciğerlerimiz yanıyor! Alevler yerleşim yerlerine kadar ulaştı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.