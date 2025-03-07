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Tekirdağ'da Motosiklet Kadına Çarptı, Yaralılar Hastaneye Sevk Edildi

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Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan bir kadına motosiklet çarptı. Olayda yaralanan kadının ve motosiklet sürücüsünün hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Tekirdağ'da motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan kadına çarptı.

Kaza, Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesi Bahçelievler Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Trafik kazasında, karşıdan karşıya geçmeye çalışan Y.K. (46), Y.K. (27) yönetimindeki motosikletin çarpması sonucu yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Kaza anı ise çevredeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kayıt altına alındı.

Acil Sağlık ekipleri, kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Y.K.'yi Tekirdağ Şehir Hastanesi'ne, kadın Y.K.'yı ise Marmaraereğlisi Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yapılan ilk kontrollerde her iki yaralının da hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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