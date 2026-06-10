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Tekirdağ'da yürekleri ağza getiren kaza kamerada: Motosikletin üzerinden böyle fırladı

Tekirdağ'da yürekleri ağza getiren kaza kamerada: Motosikletin üzerinden böyle fırladı
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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı. Sürücünün motosikletten fırladığı anlar kameraya yansıdı.

Tekirdağ'da otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı. Kazada sürücünün motosikletten fırladığı anlar kameraya yansıdı.

Çorlu ilçesi Reşadiye Mahallesi'nde 8 Haziran Pazartesi günü 14.00 sıralarında meydana gelen kazada Kadir Y.'nin kullandığı motosiklet, bir otomobil ile çarpıştı. Kaza sonrası motosikletten fırlayan Kadir Y., yere savrularak yaralandı. Yaralı motosiklet sürücüsü, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Reşadiye Mahallesi sakinlerinden Süleyman Çelik, "Köşe başlarına büyük arabaların park edilmesi Çorlu'da ciddi bir sorun. Yukarıdan gelen de, yandan gelen de birbirini görmüyor. Gençlere tavsiyem lütfen motosikletle biraz daha dikkat olun" dedi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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