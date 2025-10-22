Tekirdağ'da Mezarlıktan Çalınan Kabir Mermerleri Ev Bahçesinde Bulundu

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde, mezarlıktan çalındığı belirlenen kabir mermerlerini evinin bahçesinde kullandığı iddia edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Hayrabolu Mezarlığı'nda bazı kabir mermerlerinin yerinde olmadığını fark eden görevliler, durumu polis ekiplerine bildirdi.

Yapılan araştırmalar sonucunda şüpheli M.B.'nin evinde arama yapıldı. Aramada, mezarlıktan çaldığı iddia edilen mermerleri evinin bahçesinde kullandığı belirlenmişti.

Gözaltına alınan M.B., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - TEKİRDAĞ