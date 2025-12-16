Haberler

Motosikletten düşen kurye yaralandı
Tekirdağ'ın Saray ilçesinde önündeki aracı sollayıp dengesini kaybeden kurye motosikletten düşerek yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıyı hastaneye kaldırdı.

Tekirdağ'da önündeki aracı solladığı sırada dengesini kaybeden kurye motosikletten düşerek yaralandı.

Saray ilçesinde meydana gelen kazada, İstanbul Caddesi üzerinde seyir halinde olan 48 AJM 165 plakalı motosikleti kullanan kurye İ.K., iddiaya göre önünde ilerleyen aracı solladıktan sonra motosikletin hakimiyetini kaybetti. Dengesini yitiren sürücü yola savrularak yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı kurye, ilk müdahalesinin ardından ambulansla Saray Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ

