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Tekirdağ'da Kontrolden Çıkan Otomobil Aydınlatma Direklerini Devirdi

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Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen kazada bir otomobil, refüjde bulunan aydınlatma direklerini devirdi. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı ve sürücü sağlık ekiplerinin tedavi teklifini reddetti.

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde kontrolden çıkan otomobil refüjdeki aydınlatma direklerini devirdi. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün gece saat 23.30 sıralarında Mustafa Kemal Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, F.D. idaresindeki 59 AKU 039 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıkması sonucu refüjde bulunan aydınlatma direklerini çarparak devirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, emniyet ve Tredaş ekipleri sevk edildi. Sürücü F.D. sağlık ekiplerinin tedavi teklifini reddederken, araçta maddi hasar meydana geldi. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. Kaza anları ve sonrası ise bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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