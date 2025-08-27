Tekirdağ'da Kiracıdan Biber Gazlı Saldırı: Anne ve Kız Hastanelik Oldu

Tekirdağ Çorlu'da kiracısının biber gazlı saldırısına uğrayan anne ve kızı hastanelik oldu.

Olay, Reşadiye Mahallesi Mandıracı 3. Sokak'ta meydana geldi. Ev sahibi S.Ö. ve annesi Z.Ö., yaşanan anlaşmazlık sonrası evden çıkması yönünde kiracısı M.K.'ye uyarılarda bulundu. Tartışmanın büyümesi üzerine M.K., anne ve kızına biber gazıyla saldırdı.

Yüzlerine gelen biber gazı nedeniyle fenalık geçiren anne ve kızı, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Şikayet üzerine gözaltına alınan M.K.'nin ifadesi alındı. - TEKİRDAĞ