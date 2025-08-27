Tekirdağ'da Kiracıdan Biber Gazlı Saldırı: Anne ve Kız Hastanelik Oldu

Çorlu'da kiracısının biber gazlı saldırısına uğrayan anne ve kızı, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Olayın nedeni, ev sahibiyle yaşayacağı anlaşmazlık olarak belirlendi.

Olay, Reşadiye Mahallesi Mandıracı 3. Sokak'ta meydana geldi. Ev sahibi S.Ö. ve annesi Z.Ö., yaşanan anlaşmazlık sonrası evden çıkması yönünde kiracısı M.K.'ye uyarılarda bulundu. Tartışmanın büyümesi üzerine M.K., anne ve kızına biber gazıyla saldırdı.

Yüzlerine gelen biber gazı nedeniyle fenalık geçiren anne ve kızı, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Şikayet üzerine gözaltına alınan M.K.'nin ifadesi alındı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
