Tekirdağ'da Kasten Öldürme Suçundan Aranan Zanlı Yakalandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde yapılan bir operasyonla, kasten öldürme suçundan 10 yıl 1 ay hapis cezası bulunan F.A. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Jandarma ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde düzenlenen operasyonda, hakkında kasten öldürme suçundan kesinleşmiş 10 yıl 1 gün hapis cezası bulunan zanlı yakalanarak gözaltına alındı.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından aranan şahıslara yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında, Süleymanpaşa ilçesi Çiftlikönü Mahallesi'nde operasyon gerçekleştirildi.

Yapılan kimlik kontrolünde F.A. isimli şahsın, kasten öldürme suçundan hakkında kesinleşmiş 10 yıl 1 gün hapis cezası ile arandığı tespit edildi.

Yakalanan şahıs, jandarma ekiplerince gözaltına alınarak adli işlemleri için adliyeye sevk edildi. F.A., işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı'nın, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceği bildirildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Abdullah Çatlı'nın hayatı film oluyor! İşte canlandıracak isim

Abdullah Çatlı'nın hayatı film oluyor! İşte canlandıracak isim
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Akaryakıtta tarihin en büyük indiriminin sevinci 2 gün sürdü

Akaryakıtta tarihin en büyük indiriminin sevinci 2 gün sürdü
Kamyonette kahreden görüntü

Kamyonette kahreden görüntü
İran'a saldırıların yüksek maliyeti, İsrail ekonomisini zorlu bir sınavla karşı karşıya bıraktı

12 günlük savaş İsrail'i batma noktasına getirdi
Antalya'nın 15 haneli 50 nüfuslu beton yapı bulunmayan 800 yıllık tarihi köyüne turist akını

800 yıllık köye turist akını! Nüfusunun 1000 katı insan geldi
Sakarya, Türkiye'nin ikinci metrobüs şehri olmak için gün sayıyor

Geri sayım başladı! İstanbul'un ardından ikinci şehir olacaklar
Yeni sözleşmeyi imzaladı! Ronaldo dakikada 36 bin TL kazanacak

Sadece bir dakikada hesabına yatan paraya bakın
Paris Saint Germain, küme düşen Lyon'u kurtarıyor

Küme düşen Lyon'u kurtaracak bir takım var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.