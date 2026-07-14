Tekirdağ açıklarında karaya oturan yük gemisini kurtarma çalışmaları sürüyor

Tekirdağ açıklarında karaya oturan yük gemisinin kurtarılması için başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Tekirdağ açıklarında seyir halindeyken dün Ceyport Limanı önlerinde karaya oturan 27 bin 500 ton çeltik yüklü Sao Tome ve Principe bayraklı, "REGALO" isimli yük gemisi, 20 kişilik mürettebatıyla bulunduğu noktada bekletiliyor.

Olayın ardından bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri gemi çevresinde güvenlik önlemleri aldı. Yapılan ilk kontrollerde mürettebatın sağlık durumunun iyi olduğu, gemi kaptanının ise acil yardım talebinde bulunmadığı öğrenildi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri de kurtarma operasyonuna yönelik hazırlıklarını sürdürüyor. Dalgıç ekipleri gemi çevresinde su altı incelemesi yaparak karaya oturma nedeniyle oluşan durumu değerlendirdi.

Yapılan kontrollerde denizde herhangi bir kirlilik unsuruna rastlanmadığı belirtilirken, geminin güvenli şekilde yüzdürülerek kurtarılması için ilgili prosedürlerin tamamlanmasının beklendiği öğrenildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı