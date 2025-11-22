Haberler

Tekirdağ'da Kaçak Kazı Yapan 3 Kişi Suçüstü Yakalandı

Güncelleme:
Tekirdağ Marmaraereğlisi'nde kaçak kazı yapan 3 kişi, polis ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Ele geçirilen kazı malzemeleri ile birlikte gözaltına alınan şüpheliler, kültürel varlıklara zarar verme suçundan tutuklandı.

Tekirdağ Marmaraereğlisi'nde bir adreste kaçak kazı yapan 3 kişi polis ekiplerince suçüstü yakalandı.

Marmaraereğlisi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Mustafa Kemalpaşa Mahallesi'nde bir adreste yapılan kaçak kazıyla ilgili gelen ihbar üzerine harekete geçti. Olay yerine giden ekipler kazı yapan 3 kişiyi tespit etti. Yapılan incelemede suçta kullanıldığı değerlendirilen kazı malzemeleri ele geçirildi.

Gözaltına alınan F.A. ve Ş.Y., Kaçak Kazı kapsamında 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa muhalefet suçundan sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa


