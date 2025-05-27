Tekirdağ'da kaçak hayvan sevkiyatına 105 bin TL ceza

Tekirdağ'da kaçak hayvan sevkiyatına 105 bin TL ceza
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Trakya'nın ari bölge statüsünü korumak amacıyla yapılan denetimde yasa dışı hayvan sevkiyatı engellendi, 105 bin TL para cezası uygulandı.

Trakya'nın ari bölge statüsünü korumak amacıyla yapılan denetimde yasa dışı hayvan sevkiyatı engellendi, 105 bin TL para cezası uygulandı.

Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Ergene İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, İlçe Jandarma Komutanlığı'nın desteğiyle E-80 Otoyolu üzerindeki Saray Otoban kontrol noktasında ortak bir denetim gerçekleştirdi. Denetimde, yasa dışı yollarla bölgeye getirildiği belirlenen 9 büyükbaş hayvan tespit edildi. Hayvanların belgelerinin bulunmadığı, resmi veteriner hekimler ve güvenlik güçleri tarafından tutanak altına alındı.

Tespit edilen hayvanlar, "Şap Hastalığına Duyarlı Hayvanların Korunmuş Bölgelere Sevklerinde Uygulanacak Prensipler (2020/06)" genelgesine göre, sahiplerinin tüm masrafları karşılaması şartıyla en yakın kesimhanede kestirildi. Ayrıca, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu'nun 36. maddesi uyarınca hayvan sahibine toplam 105 bin TL idari para cezası kesildi.

Yetkililer, 2010 yılından bu yana şap hastalığından ari kabul edilen Trakya bölgesine Anadolu'dan canlı hayvan getirilmesinin kesinlikle yasak olduğunu hatırlatarak, yetiştiricilerin bu kurallara titizlikle uyması gerektiğini vurguladı.

Vatandaşlara da çağrıda bulunan yetkililer, menşei belli olmayan hayvanları gören, duyan veya bu hayvanları kestirmeye getiren kişilerin de yasal olarak sorumlu tutulacağını belirtti. Uygunsuz bir durumla karşılaşılması halinde jandarma ya da ilçe müdürlüklerine bildirilmesi istendi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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