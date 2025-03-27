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Tekirdağ'da Jandarmadan Tarihi Eserlere Operasyon

Tekirdağ'da Jandarmadan Tarihi Eserlere Operasyon
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Tekirdağ'da jandarma ekipleri, denizde düzenledikleri operasyonda tarihi eser niteliğinde 50 adet tabak ele geçirdi. Olayla ilgili bir kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Tekirdağ'da jandarma ekipleri tarafından denizde düzenlenen operasyonda 50 adet tarihi eser niteliğinde tabak ele geçirildi.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şarköy ilçesine bağlı Hoşköy Mahallesi açıklarında tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Denizde yapılan takip sonucu B.B.'nin bulunduğu tekne durduruldu. Teknede yapılan aramada, tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 50 adet tabak ele geçirildi. Olayla ilgili B.B. hakkında adli işlem başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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