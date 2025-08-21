Tekirdağ'da İki Kamyonetin Çarpıştığı Kazada Sürücüler Yaralandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kapaklı ilçesinde iki kamyonetin çarpışması sonucu sürücüler yaralandı. Kazanın ardından sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi ve yaralı sürücüler hastaneye kaldırıldı.

Tekirdağ Kapaklı ilçesinde iki kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada kamyonet sürücüleri yaralandı.

Yaşanan kaza, Kapaklı ilçesi Adnan Menderes Mahallesi Barış Manço Bulvarı ile Demir Caddesi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bulvar üzerinde seyir halinde olan Ö.F. idaresindeki kamyonet Demir Caddesine dönmek istediği sırada S.A. kontrolündeki bulvar üzerinde ilerleyen kamyonetle çarpıştı.

İki kamyonetin çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı. Durumu gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye 112 ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, Ö.F.'yi Kapaklı Devlet Hastanesi'ne S.A.'yı ise Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
İTÜ'lü profesör, İstanbul depremi için tarih verdi: Tsunami riski de var

İTÜ'lü profesör, büyük İstanbul depremi için tarih verdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suriye'nin ithalat yasağı kararıyla ilgili Türkiye'den açıklama

Suriye'nin Türkiye'ye getirdiği yasak ortalığı karıştırdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.