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Tekirdağ'da İçkili Restoranda Silahlı Kavga: 1 Ölü, 2 Yaralı

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Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde bir içkili restoranda meydana gelen silahlı kavgada bir kişi yaşamını yitirirken, iki kişi de yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Tekirdağ'da içkili restoranda silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde içkili bir restoranda yaşanan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. İki grup da silah çekerken, toplam 3 kişi yaralandı. Yaralılardan biri olay yerinde hayatını kaybetti.

Kavga, akşam saat 22.55'te Muradiye Mahallesi Kaymakam Erol Okyay Caddesi üzerinde içkili bir restoranın önünde meydana geldi. İddiaya göre, Semih K. adlı şüpheli şahıs, tartışma yaşadığı kişilere kurşun yağdırdı. İçkili restoran işletmecisi Hazar Erdem T. de silah çekerek Semih K.'nin yanındaki Mert Gülmez'e ateş açtı. Silahlı kavgada vücuduna kurşun isabet eden Hazar Erdem T. ve Şener G. adlı kişiler yaralanırken, olayı ayırmak istediği ileri sürülen Mert Gülmez ise göğsünden ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen Mert Gülmez, olay yerinde hayatını kaybetti. Diğer iki yaralı ise tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı.

Emniyet ekipleri bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri alırken, kaçan şüpheli Semih K.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Tekirdağ'da İçkili Restoranda Silahlı Kavga: 1 Ölü, 2 Yaralı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MÜBERRA BAŞTUHAN - 3.Sayfa

Yerel Haberler Politika Tekirdağ Güvenlik 3-sayfa Muratlı Kavga

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