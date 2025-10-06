Tekirdağ'da Hatalı Dönüş Trafikte Tartışmaya Neden Oldu

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde hatalı dönüş sebebiyle trafikte yaşanan sözlü tartışma anları araç kamerasına yansıdı.

Olay, Kapaklı-Çerkezköy istikameti Yünsa Kavşağı ışıkları mevkinde meydana geldi. Seyir halindeki bir otomobilin önüne ışıklarda kural dışı dönüş yapan başka bir otomobil geçti. Önüne geçen araç dolayısıyla 2 çocuğun bulunduğu otomobil kaza tehlikesi atlattı. Çerkezköy girişindeki trafik ışıklarında yan yana gelen iki otomobil arasında sözlü tartışma yaşandı. İki araç arasında yaşanan olay, otomobil kamerasınca anbean kaydedildi. - TEKİRDAĞ