Tekirdağ'da Hatalı Dönüş Trafikte Tartışmaya Neden Oldu

Tekirdağ'da Hatalı Dönüş Trafikte Tartışmaya Neden Oldu
Çerkezköy ilçesinde, hatalı dönüş yapan bir otomobilin önü geçmesi sonucu iki araç arasında yaşanan sözlü tartışma ve kaza tehlikesi, araç kamerasına yansıdı.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde hatalı dönüş sebebiyle trafikte yaşanan sözlü tartışma anları araç kamerasına yansıdı.

Olay, Kapaklı-Çerkezköy istikameti Yünsa Kavşağı ışıkları mevkinde meydana geldi. Seyir halindeki bir otomobilin önüne ışıklarda kural dışı dönüş yapan başka bir otomobil geçti. Önüne geçen araç dolayısıyla 2 çocuğun bulunduğu otomobil kaza tehlikesi atlattı. Çerkezköy girişindeki trafik ışıklarında yan yana gelen iki otomobil arasında sözlü tartışma yaşandı. İki araç arasında yaşanan olay, otomobil kamerasınca anbean kaydedildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
