Okul karşısındaki konteynerden alevler yükseldi
Muratlı ilçesindeki Cumhuriyet İlkokulu karşısında yer alan geri dönüşüm konteynerinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangının, konteynere atılan sigara izmaritinden kaynaklandığı iddia ediliyor.
Tekirdağ'da Cumhuriyet İlkokulu karşısında bulunan geri dönüşüm konteynerinde yangın çıktı.
Muratlı ilçesi Muradiye Mahallesi Mandıra Caddesi'nde Cumhuriyet İlkokulu karşısında bulunan geri dönüşüm konteynerinde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına kısa sürede müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı ve yangın tamamen söndürüldü.
Yangının, konteynere atılan sigara izmaritinden çıkmış olabileceği iddia edilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa