Haberler

Okul karşısındaki konteynerden alevler yükseldi

Okul karşısındaki konteynerden alevler yükseldi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muratlı ilçesindeki Cumhuriyet İlkokulu karşısında yer alan geri dönüşüm konteynerinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangının, konteynere atılan sigara izmaritinden kaynaklandığı iddia ediliyor.

Tekirdağ'da Cumhuriyet İlkokulu karşısında bulunan geri dönüşüm konteynerinde yangın çıktı.

Muratlı ilçesi Muradiye Mahallesi Mandıra Caddesi'nde Cumhuriyet İlkokulu karşısında bulunan geri dönüşüm konteynerinde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına kısa sürede müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı ve yangın tamamen söndürüldü.

Yangının, konteynere atılan sigara izmaritinden çıkmış olabileceği iddia edilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
İran istihbaratı duyurdu! Bu iddia doğruysa yer yerinden oynar

Gizli anlaşma ifşa oldu! Bu iddia doğruysa yer yerinden oynar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bu takımı kim durduracak? Gelene geçene 4 atıyorlar

Bu takımı kim durduracak? Gelene geçene 4 atıyorlar
İsrail fena karıştı! 2 kadın polisi kalabalık Haredi grubun elinden zor aldılar

2 kadın polisi, kalabalık grubun elinden binbir güçlükle aldılar
Epstein skandalında Manchester United bağlantısı: Ünlü modele ahlaksız teklif

2016'da boşanmışlardı, şampiyon kalecinin eşine ahlaksız teklif
Aleksei Navalny'nin eşi: Putin bir katil, hesap vermeli

Putin fena köşeye sıkıştı: O bir katil, derhal hesap vermeli
Bu takımı kim durduracak? Gelene geçene 4 atıyorlar

Bu takımı kim durduracak? Gelene geçene 4 atıyorlar
Uludağ'da bahar keyfi kabusla bitti, iniş yolunda 1 kilometrelik kuyruk oluştu

Sadece eve dönmek istediler, kuyruk 1 kilometre uzadı
Keçiören'de ilginç istifa kutlaması: Adak lokması dağıtıldı

Başkan'ın istifasını böyle kutladı: Ahdım vardı!