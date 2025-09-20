Haberler

Tekirdağ'da Genç Adam Yüksekten Düşerek Ağır Yaralandı

Tekirdağ'da Genç Adam Yüksekten Düşerek Ağır Yaralandı
Güncelleme:
Tekirdağ Çorlu'da 25 yaşındaki bir genç, 5. kattan düşerek park halindeki otomobilin tavanına düştü ve ağır yaralandı. Olay sonrası hastaneye kaldırılan genç adamın tedavisi yoğun bakımda devam ediyor.

Tekirdağ Çorlu'da gece yarısı bir binanın 5. katından düşen genç adam, park halindeki otomobilin tavanına düşerek ağır yaralandı.

Olay, gece yarısı 01.15 sıralarında Kemalettin Mahallesi Menekşe Sokak üzerinde meydana geldi. 25 yaşındaki İ.C.Ö., iddiaya göre, binanın 5. katından park halindeki bir otomobilin tavanına düştü.

Görenlerin ihbarı üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Ağır yaralanan genç adam, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. İ.C.Ö.'nün yoğun bakımda tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Yüksekten düşme olayı ile ilgili Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliği tarafından inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
