Tekirdağ'da Gemi Personeli Kalp Krizi Geçirdi

Tekirdağ'da Gemi Personeli Kalp Krizi Geçirdi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ Şarköy açıklarında görev yaptığı tankerde kalp krizi geçiren gemi personeli, jandarma ekipleri tarafından tahliye edilerek hastaneye ulaştırıldı. 56 yaşındaki personelin durumu iyileşti.

Tekirdağ Şarköy açıklarında görev yaptığı tankerde kalp krizi geçiren gemi personeli, jandarma ekipleri tarafından tahliye edilerek hastaneye ulaştırıldı.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametinde seyreden CHEM LEADER isimli Türk bayraklı tankerde görev yapan bir personelin kalp krizi geçirdiğine dair ihbar, Şarköy Sahil Güvenlik Komutanlığına ulaştı. İhbarın ardından derhal harekete geçen ekipler, gemi kaptanı ile irtibat kurarak tankerin en yakın liman olan Mürefte Balıkçı Barınağına yönlendirilmesini sağladı.

Saat 23.15'te, 56 yaşındaki S.G. olduğu öğrenilen gemi personeli, Mürefte'de karaya çıkarılarak hazır bekleyen 112 sağlık ekiplerine teslim edildi. Yapılan ilk kontrollerin ardından genel durumunun iyi olduğu bildirilen Güngör, kontrol amacıyla Şarköy Devlet Hastanesine sevk edildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
AK Parti Genel Sekreteri İnan, masasına gelen son anketi paylaştı

İşte AK Parti'nin masasındaki son anket
Maydonoz Döner'in 6 şubesinden FETÖ'ye 7,6 milyon lira

Maydonoz Döner'le ilgili olay rapor! Aktarılan para dudak uçuklattı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Büyük buluşma gerçekleşti! Neslihan Teyze ve Osimhen bir arada

Büyük buluşma gerçekleşti! Osimhen'e söyledikleri gündem oldu
Galatasaray'dan Acun Ilıcalı'ya bomba gönderme

Galatasaray'dan Acun Ilıcalı'ya bomba gönderme
Fenerbahçe'nin olaylı maçında sadece 1 futbolcu alkışlandı

Fenerbahçe'nin olaylı maçında tribünler sadece 1 futbolcuyu alkışladı
Yunanistan'da deprem paniği! Okullar tatil edildi

Komşuda deprem paniği! Okullar tatil edildi
Çinli otomotiv devinin Türkiye'den sonra fabrika açacağı yer belli oldu

Çinli otomotiv devinin yeni rotası belli oldu
Eski sevgilisini ve kardeşini silahla vurdu, yakınları tarafından darbedildi

2 kardeşi silahla vurdu! Polis, kalabalığın elinden güçlükle kurtardı
Mauro Icardi'den 5. yıldız sonrası ilk açıklama: Burası çok büyük bir camia

Icardi'den 5. yıldız sonrası çok konuşulacak ilk açıklama
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.