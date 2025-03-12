Tekirdağ'da Gece Bekçileri Huzur ve Güven Sağlıyor

"Gece kartalları" olarak bilinen gece bekçileri, Tekirdağ'da asayiş uygulamalarıyla kentin huzur ve güvenliğine önemli katkıda bulunuyor.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde ilçedeki mahalle ve sokaklarda uygulama yapan bekçiler, şüpheli şahısların Genel Bilgi Taraması (GBT) sorgulamalarını gerçekleştiriyor. Yaya olarak görev yapan bekçiler, gece işlenebilecek suçlara karşı sokak sokak dolaşarak görevlerini yerine getiriyor. Ramazan ayında da görevlerini titizlikle sürdüren bekçilerin silah taşıma, kimlik sorgulama ve gözaltına alma yetkisi bulunuyor. Bölgelerinde şüpheli gördükleri kişi ve araçları durdurarak incelemelerde bulunan gece bekçileri, Tekirdağ'da güvenliğin artırılmasına ve vatandaşların huzur içinde yaşamasına katkı sağlıyor. - TEKİRDAĞ