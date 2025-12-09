İki firariyi saklandıkları çatı katında yakalandılar

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde polis ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki firariyi saklandıkları çatı katında kıskıvrak yakaladı.

Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahıslara yönelik yaptığı titiz çalışma sonucu, 4 farklı dolandırıcılık suçundan 5 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Y. ile tasarlayarak öldürme suçundan 11 yıl 23 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.E.'nin ilçede saklandığını tespit etti. Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, iki firariyi saklandıkları çatı katında yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edilecek. - TEKİRDAĞ