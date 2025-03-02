Tekirdağ'da Düzensiz Göçmenler Yakalandı

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde jandama ekipleri tarafından yapılan yol kontrol uygulamasında 10 düzensiz göçmen yakalandı.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçle mücadele kapsamında Marmaraereğlisi'nde yol kontrol uygulaması gerçekleştirdi. Denetimler sırasında bir araçta 10 düzensiz göçmen olduğu tespit edildi. Yakalanan göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek. - TEKİRDAĞ