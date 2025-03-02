Tekirdağ'da Düzensiz Göçmenler Yakalandı
Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde yapılan yol kontrolü sırasında 10 düzensiz göçmen jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Yakalanan göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek.
Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde jandama ekipleri tarafından yapılan yol kontrol uygulamasında 10 düzensiz göçmen yakalandı.
Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçle mücadele kapsamında Marmaraereğlisi'nde yol kontrol uygulaması gerçekleştirdi. Denetimler sırasında bir araçta 10 düzensiz göçmen olduğu tespit edildi. Yakalanan göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek. - TEKİRDAĞ