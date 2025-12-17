Haberler

Virajı alamayan beton mikseri yan yattı, beton yola döküldü

Çerkezköy ilçesinde çevre yolunda virajı alamayan beton mikseri yan yatarak devrildi. Kullanıcı yaralanırken, dökülen beton çevreye saçıldı. Sürücü hastaneye kaldırıldı, hayati tehlikesi yok.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde çevre yolunda meydana gelen kazada, virajı alamayan beton mikseri yan yatarak devrildi. Kazada araç sürücüsü yaralanırken beton yola döküldü.

Kaza, Çevre Yolu Tepe bağlantı noktasında yaşandı. Tepe istikametine seyir halinde olan beton mikseri, virajda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yattı. Devrilmenin etkisiyle araçtaki betonun bir bölümü çevreye saçıldı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, ilk müdahalesi olay yerinde yapıldıktan sonra ambulansla Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Polis ekipleri, kazanın sebebiyle ilgili inceleme başlattı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
