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Başıboş atlar yürekleri ağza getirdi

Başıboş atlar yürekleri ağza getirdi
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Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde başıboş atların yolda dörtnala koşması olası bir faciayı önledi. Vatandaşın durdurma çabası sonuçsuz kaldı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde yolda dörtnala koşan başıboş atlar, olası bir faciaya davetiye çıkardı.

İlçeye bağlı Değirmenaltı ile Köseilyas Mahallelerini birbirine bağlayan yolda bir grup at kontrolsüz şekilde koşarken görüntülendi. Yol üzerindeki bir vatandaş atları durdurmaya çalıştı ancak başarılı olamadı. O esnada yolda herhangi bir aracın bulunmaması olası bir kazayı önlerken atlar bir süre sonra gözden kayboldu. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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