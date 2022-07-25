Tekirdağ'da anız ve çamlık alan alev alev yandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tekirdağ'da anız ve çamlık alan alev alev yandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Tekirdağ'da anız ve çamlık alan alev alev yandı

Tekirdağ'ın Marmara Ereğlisi ilçesinde çıkan yangında 80 dönüm anız ile 5 dönüm çamlık alan zarar gördü.

Tekirdağ'ın Marmara Ereğlisi ilçesinde çıkan yangında 80 dönüm anız ile 5 dönüm çamlık alan zarar gördü.

Olay, Marmara Ereğlisi Çeşmeli Mahallesi kırsalındaki Poyraz Çatağı mevkiinde meydana geldi. Buğday anızı olan tarlada yangın çıktı. Havaya yükselen yoğun dumanlar Çorlu'nun Türkgücü ile Havuzlar mahallelerinden de görüldü. Yangın büyüyerek çamlık alana da sıçradı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, Çorlu ve Marmara Ereğlisi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında yaklaşık 100 dönüm buğday anızı olan arazi küle dönerken, 5 dönüm çamlık alan da zarar gördü. - TEKİRDAĞ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Marmara Ereğlisi Tekirdağ 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title