Çorlu'da abart egzozlu otomobile ceza kesildi

Tekirdağ Çorlu'da polis çevirmesine takılan otomobilde abartı egzoz olduğu gerekçesiyle 11 bin lira para ceza kesildi.

Trafik Büro ekipleri, Hatip Mahallesi Ali Osman Çelebi Bulvarı üzeri Çırak Bayırı ışıklar mevkiinde genel trafik kontrolü gerçekleştirdi. Çevirmeye takılan bir otomobilin egzozu gürültü çıkarması üzerine kontrol edildi.

Abartı egzoz tespit edilmesi üzerine otomobil sürücüsüne 11 bin lira para cezası kesildi. Araç daha sonra çekiciye konularak olay yerinden kaldırıldı. Otomobil sürücüsü ise 'arabanın egzozu patlamış' diyerek kendisini savundu. - TEKİRDAĞ