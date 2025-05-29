Tekirdağ Çorlu'da Sokak Darp Olayı: 25 Yaşındaki Genç Hastaneye Kaldırıldı

Tekirdağ Çorlu'da Sokak Darp Olayı: 25 Yaşındaki Genç Hastaneye Kaldırıldı
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Çorlu ilçesinde, sokakta karşılaştığı kişilerle kavga eden S.B. (25), tekme ve yumruklarla ağır darp edilerek hastaneye kaldırıldı. Olay sonrası saldırganların yakalanması için polis çalışma başlattı.

Tekirdağ Çorlu'da sokak ortasında darp edilen bir kişi hastaneye kaldırıldı.

Olay, gündüz saatlerinde Çorlu ilçesi Kemalettin Mahallesi Boyacılar Sokak mevkiinde meydana geldi. S.B. (25) henüz bilinmeyen bir nedenle yolda karşılaştığı şahıslarla çıkan kavga sonrası darp edildi.

Tekme ve yumruklu saldırı sonucu yaralanan S.B. olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Saldırganların yakalanması için polis tarafından çalışma başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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