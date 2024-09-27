Tekirdağ Çorlu'da Motosiklet-Yaya Çarpışmasında 2 Yaralı

Tekirdağ Çorlu'da motosiklet ile yayanın karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Reşadiye Mahallesi Salih Omurtak Caddesi üzeri Çeşme Durağı mevkiinde meydana geldi. R.B.'nin kullandığı motosiklet, yoldan geçen yaya D.K.'ye çarptı. Kaza sonrası motosiklet sürücüsü ve yaya yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ