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Tekirdağ Çorlu'da Motosiklet-Yaya Çarpışmasında 2 Yaralı

Tekirdağ Çorlu'da Motosiklet-Yaya Çarpışmasında 2 Yaralı
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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet ile yaya çarpıştı. Olayda motosiklet sürücüsü ve yaya yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Tekirdağ Çorlu'da motosiklet ile yayanın karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Reşadiye Mahallesi Salih Omurtak Caddesi üzeri Çeşme Durağı mevkiinde meydana geldi. R.B.'nin kullandığı motosiklet, yoldan geçen yaya D.K.'ye çarptı. Kaza sonrası motosiklet sürücüsü ve yaya yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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