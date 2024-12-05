Tekirdağ Çorlu'da Motosiklet Kazası: 2 Yaralı
Çorlu ilçesinde motosiklet, yaya geçidinden geçen bir yayaya çarparak kaza yaptı. Olayda motosiklet sürücüsü ve yaya yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Tekirdağ Çorlu'da motosikletin yaya geçidinden geçen yayaya çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.
Kaza, Çorlu ilçesi Cemaliye Mahallesi Salih Omurtak Caddesi üzeri Akıncılar sapağında meyana geldi. Tahtalı Camii istikametine seyreden Ö.T.'nin kullandığı 33 KGC 46 plakalı motosiklet, yaya geçidinden geçen M.K. isimli yayaya çarptı.
Kaza sonrası motosiklet sürücüsü ve yaya yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ