Azerbaycan'dan Dönen Askeri Uçak Düştü: Hava Astsubay İlker Aykut Şehit Oldu

Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelen askeri kargo uçağının düşmesi sonucu şehit olan Hava Astsubay İlker Aykut'un haberi Tekirdağ'ın Muratlı ilçesindeki ailesine ulaştı. Hava Astsubay Aykut'un ailesine şehadet haberi, Muratlı İlçe Kaymakamlığı ve askeri yetkililer tarafından verildi. Ailenin acısı derin olduğu gibi, mahalle sakinleri de şehit ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelmek üzere havalanan askeri kargo uçağının düşmesi sonucu şehit olan Hava Astsubay İlker Aykut'un şehadet haberi, Tekirdağ'ın Muratlı ilçesindeki ailesine ulaştı.

Gürcistan sınırında düşen askeri kargo uçağında bulunan personeller arasında yer alan Hava Astsubay İlker Aykut'un şehadet haberi, Tekirdağ'ın Muratlı ilçesindeki ailesine ulaştı. Hava Astsubay İlker Aykut'un şehit haberi ailesine Muratlı İlçe Kaymakamlığı ve askeri yetkililer tarafından verildi. Baba Ünal Aykut ve anne Zülbiye Aykut yasa boğulurken, mahalle sakinleri ve yakınları şehit ailesinin evine akın ederek taziyelerini iletti. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
