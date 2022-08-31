Tekirdağ 3. sayfa haberleri: Kaymakam Okumuş, selden zarar gören Kırık ve Muratlı köyünde incelemelerde bulundu 3. Sayfa Haberleri Tekirdağ 3. sayfa haberi... Domaniç Kaymakamı Muhammed Furkan Okumuş, aşırı yağış sonucu meydana gelen selden zarar gören Kırık ve Muratlı köyünde incelemelerde bulundu. Domaniç Kaymakamı Muhammed Furkan Okumuş, aşırı yağış sonucu meydana gelen selden zarar gören Kırık ve Muratlı köyünde incelemelerde bulundu. Kırık ve Muratlı köylerindeki incelemelerinde selden zarar gören vatandaşlara "Geçmiş olsun" dileklerini ileten Kaymakam Okumuş, vatandaşların istek ve taleplerini dinleyerek yerine getirilmesi hususunda yetkililere talimat verdi. - KÜTAHYA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Muhammed Furkan Domaniç 3. Sayfa Haberler

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