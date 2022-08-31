Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tekirdağ 3. sayfa haberleri: Kaymakam Okumuş, selden zarar gören Kırık ve Muratlı köyünde incelemelerde bulundu

3. Sayfa Haberleri

Tekirdağ 3. sayfa haberleri: Kaymakam Okumuş, selden zarar gören Kırık ve Muratlı köyünde incelemelerde bulundu

Tekirdağ 3. sayfa haberi... Domaniç Kaymakamı Muhammed Furkan Okumuş, aşırı yağış sonucu meydana gelen selden zarar gören Kırık ve Muratlı köyünde incelemelerde bulundu.

Domaniç Kaymakamı Muhammed Furkan Okumuş, aşırı yağış sonucu meydana gelen selden zarar gören Kırık ve Muratlı köyünde incelemelerde bulundu.

Kırık ve Muratlı köylerindeki incelemelerinde selden zarar gören vatandaşlara "Geçmiş olsun" dileklerini ileten Kaymakam Okumuş, vatandaşların istek ve taleplerini dinleyerek yerine getirilmesi hususunda yetkililere talimat verdi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Muhammed Furkan Domaniç 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title