Tehdit Gönderen Şahıs Gümüşhane'de Yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesine tehdit mesajları atan şahsın Gümüşhane'de yakalandığını duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesine tehdit mesajları atan K.Y. isimli şahsın İstihbarat Şube Müdürlüğü görevlilerince koordineli yapılan çalışmalar neticesinde Gümüşhane'de yakalandığını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Bakan Yerlikaya 'yeni gelişme' notuyla yaptığı paylaşımda, "Yakalanan 5 şüpheli ile toplamda 6 şüpheli yakalanmıştır. Kamuoyu saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verdi. - ANKARA