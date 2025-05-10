Tazminatını isteyen işçi, şirketin korumaları tarafından dövülerek öldürüldü

İstanbul'da Çalık Holding isimli şirketten tazminatını almak için şirket binasının önüne giden işçi, Çalık Holding'in korumaları olduğu iddia edilen yaklaşık 10 kişi tarafından darp edilerek öldürüldü.

Erol E. isimli bir vatandaş, 7 milyon lira değerindeki tazminatını 10 yıldır alamadığı gerekçesiyle Çalık Holding Şişli binasına gitti.

KORUMALARA TARAFINDAN DARP EDİLDİ

Çalık Holding'in Şişli'deki binası önüne giden Eğrek, tansiyon yükselince kafasına silah dayadı. Bu esnada Çalık Holding'in korumaları olduğu iddia edilen yaklaşık 10 kişi, Eğrek'in elindeki silahı alarak öldüresiye dövdü.

HAYATINI KAYBETTİ

Erol Eğrek darp sonucu fenalaştı. Okmeydanı Cemil Taşçıoğlu Devlet Hastanesi'ne götürülen Eğrek, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.