Tazminatını isteyen işçi, şirketin korumaları tarafından dövülerek öldürüldü
İstanbul'da Çalık Holding isimli şirketten tazminatını almak için şirket binasının önüne giden işçi, Çalık Holding'in korumaları olduğu iddia edilen yaklaşık 10 kişi tarafından darp edildi. İşçi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
İstanbul'da Çalık Holding isimli şirketten tazminatını almak için şirket binasının önüne giden işçi, Çalık Holding'in korumaları olduğu iddia edilen yaklaşık 10 kişi tarafından darp edilerek öldürüldü.
Erol E. isimli bir vatandaş, 7 milyon lira değerindeki tazminatını 10 yıldır alamadığı gerekçesiyle Çalık Holding Şişli binasına gitti.
KORUMALARA TARAFINDAN DARP EDİLDİ
Çalık Holding'in Şişli'deki binası önüne giden Eğrek, tansiyon yükselince kafasına silah dayadı. Bu esnada Çalık Holding'in korumaları olduğu iddia edilen yaklaşık 10 kişi, Eğrek'in elindeki silahı alarak öldüresiye dövdü.
HAYATINI KAYBETTİ
Erol Eğrek darp sonucu fenalaştı. Okmeydanı Cemil Taşçıoğlu Devlet Hastanesi'ne götürülen Eğrek, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.