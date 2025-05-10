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Tazminatını isteyen işçi, şirketin korumaları tarafından dövülerek öldürüldü

Tazminatını isteyen işçi, şirketin korumaları tarafından dövülerek öldürüldü
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İstanbul'da Çalık Holding isimli şirketten tazminatını almak için şirket binasının önüne giden işçi, Çalık Holding'in korumaları olduğu iddia edilen yaklaşık 10 kişi tarafından darp edildi. İşçi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İstanbul'da Çalık Holding isimli şirketten tazminatını almak için şirket binasının önüne giden işçi, Çalık Holding'in korumaları olduğu iddia edilen yaklaşık 10 kişi tarafından darp edilerek öldürüldü.

Erol E. isimli bir vatandaş, 7 milyon lira değerindeki tazminatını 10 yıldır alamadığı gerekçesiyle Çalık Holding Şişli binasına gitti.

KORUMALARA TARAFINDAN DARP EDİLDİ

Çalık Holding'in Şişli'deki binası önüne giden Eğrek, tansiyon yükselince kafasına silah dayadı. Bu esnada Çalık Holding'in korumaları olduğu iddia edilen yaklaşık 10 kişi, Eğrek'in elindeki silahı alarak öldüresiye dövdü.

HAYATINI KAYBETTİ

Erol Eğrek darp sonucu fenalaştı. Okmeydanı Cemil Taşçıoğlu Devlet Hastanesi'ne götürülen Eğrek, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kaynak: Haberler.com / Serhat Yılmaz - 3.Sayfa
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıYusuf İbrahim:

Bu sayfa yöneticilerinin aşağıda yazacaklarımı paylaşma cesareti var ise büyürsün paylaşsın Ne olacak o iscinin ailesi ahı ne olacak içeri girip belki birkaç yıl veya birkaç gün mu yatacaklar ne olacak bu kadar suçların işlenmesi ve gormemizlikten gelinmesi insanlar hakkı olan şeyleri aramak isterken helal yollar ile hakları gasp ediliyor hayatlarına göz dikiliyor çeklerindeki paralara göz dikiliyor birkaç yıl içeride mi yatacak onlar iceride yatmaları yetmez kabul etmiyorum kendi adıma

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Haber YorumlarıMikel Archangel:

Bu cinayeti işleyenler ne oldu peki? Haberin sonunda ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı bekliyorduk da göz altına alınma bilgisi bile yok? Güpegündüz gariban bir işçiyi öldürüp ellerini kollarını sallaya sallaya dolaşıyorlar mı yani ne oldu bu vahşi yaratıklara?

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Haber Yorumlarısade vatandaş:

haber doğruysa adamlar resmen cinayet işlemiş eğer şahıs silahla taşkınlık yapmışsa polis çağrılmalıydı bakalım malum kesimle dirsek temasında olan bu holding üzerindeki çamurdan kime atıp kurtulacak hem tazminatını verme hem adamı öldür cinayet işleyenler serbestçe dolaşıp katliam yapıyor çağırdıklarında gelecek 20 milyon İstanbullunun belediye başkanı uydurma suçla evi basılıp hapse atılıyor

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