Tayland'da vinç ile trenin karıştığı kazada can kaybı 31'e yükseldi

Güncelleme:
Tayland'ın Nakhon Ratchasima eyaletinde bir vincin yolcu treninin üzerine düşmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 31'e yükselirken, yaralı sayısı da 64 olarak bildirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Tayland'ın Nakhon Ratchasima eyaletinde bir vincin hareket halindeki yolcu treninin üzerine düştüğü kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 31'e yükseldi.

Tayland'ın Nakhon Ratchasima eyaletinde yüksek hızlı tren hattı inşaatında kullanılan tonlarca ağırlıktaki vincin 190 yolcunun bulunduğu trenin üzerine düşmesiyle meydana gelen kazada can kaybı arttı. Tayland Sağlık Bakanlığı, kazada hayatını kaybedenlerin sayısının 31'e, yaralı sayısının da 64'e yükseldiğini bildirdi.

Yetkililer, Bangkok'tan Ubon Ratchathani eyaletine gitmekte olan trende bulunan yolcu ve personelin kimliklerinin hala doğrulanmakta olduğunu, can kaybının artabileceğini belirtti.

Tayland Ulaştırma Bakanı Piphat Ratchakitprakan yaptığı açıklamada, kazayla ilgili soruşturma başlatılması talimatını verdiğini ve kurtarma çalışmalarının sürdüğünü söyledi. Ratchakitprakan, hayatını kaybedenlerin ailelerine en derin taziyelerini iletirken, olaydan etkilenen tüm yolcular ve vatandaşlar için duyduğu endişeyi dile getirdi. - BANGKOK

