Trump'tan dünyayı ayağa kaldıran Gazze videosu

Trump'tan skandal video! Hayalindeki Gazze'yi görücüye çıkardı
3. İmralı görüşmesi için başvuru yapıldı! Ahmet Türk sürprizi

3. İmralı görüşmesi için başvuru yapıldı! Ahmet Türk sürprizi
Savcılık İmamoğlu'nun diplomasına işlem yapılması için üniversiteye yazı gönderdi

Savcılık, İmamoğlu'nun diploması için harekete geçti
Akaryakıt fiyatlarına bu geceden itibaren yeni indirim geliyor

Akaryakıt fiyatları bu gece değişecek

Tayland'da Otobüs Devrildi: 18 Ölü, 31 Yaralı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tayland'ın Prachinburi bölgesinde iş gezisine giden bir otobüs devrildi. Kazada 18 kişi hayatını kaybetti, 31 kişi yaralandı. Otobüsün frenlerinin tutmadığı belirtiliyor.

Tayland'ın bir otobüsün devrilmesi sonucu en az 18 kişi hayatını kaybetti, 31 kişi yaralandı.

Güneydoğu Asya ülkesi Tayland'ın Prachinburi bölgesinde iş gezisine çıkan grubu taşıyan ve şoför dahil 49 kişinin bulunduğu otobüs, yokuş aşağı giderken devrildi. Bölgeye çok sayıda polis, kurtarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis, kazada 18 kişinin hayatını kaybettiğini, 31 kişinin de yaralandığı açıkladı. Otobüsün yokuş aşağı seyir halinde olduğu, frenlerinin tutmadığı ve sürücünün devrilmeden önce aracın kontrolünü kaybettiği ifade edildi.

Khao Thone Dağı'ndan inen dik yokuşun sık sık kazalara sahne olduğu belirtilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BANGKOK

Tayland'da Otobüs Devrildi: 18 Ölü, 31 Yaralı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

3. İmralı görüşmesi için başvuru yapıldı! Ahmet Türk sürprizi
img

Alt geçitte kadınlara kabusu yaşattı! Ataşehir sapığı yakalandı
img

Hizmet dökümünde bu harf olanlar yandı! Emekli maaşları iptal ediliyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sözün bittiği yer! İsrail askerleri, öldürdükleri Filistinliyi vahşi köpeklere yedirdi

İnsan insana bunu nasıl yapar? Görüntüyü izlerken kanınız donacak
MasterChef Ayşe Ekiz'in değişimini görenler gözlerine inanamadı

Ayşe Ekiz'in değişimini görenler gözlerine inanamadı
Köprüde çırılçıplak intihar girişimi

Köprüde çırılçıplak intihar girişimi
Mauro Icardi ve yeni sevgilisi tanınmamak için maske takıp İstanbul'u gezdi

Tanıyabildiniz mi? Bütün İstanbul'u böyle gezdi
Küçük çocuğu öldüresiye dövdüler, görüntüleri paylaşınca canından oldu

Küçük çocuğu öldüresiye dövdüler, vahşeti paylaşınca canından oldu
Hizmet dökümünde 'S' harfi olan emeklilerin maaşları iptal ediliyor

Hizmet dökümünde bu harf olanlar yandı! Emekli maaşları iptal ediliyor

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.