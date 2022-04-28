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TAYAD üyesi 4 kişi gözaltına alındı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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TAYAD üyesi 4 kişi gözaltına alındı

Eskişehir'de izinsiz yürüyüş gerçekleştiren TAYAD üyesi 1'i kadın 4 kişi gözaltına alındı.

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir'de izinsiz yürüyüş gerçekleştiren TAYAD üyesi 1'i kadın 4 kişi gözaltına alındı.

İstiklal Mahallesi Porsuk Bulvarı üzerinde bugün izinsiz yürüyüş gerçekleştirmek isteyen Tutuklu ve Hükümlü Aileleri ile Dayanışma Derneği (TAYAD) üyesi 1'i kadın 4 kişi, polis ekiplerinin tüm uyarılarına rağmen eylemi sonlandırmadı. Polis ekipleriyle karşı karşıya gelen eylemciler çıkan arbede sonucunda gözaltına alındı. - ESKİŞEHİR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Tutuklu ve Hükümlü Aileleri ile Dayanışma Derneği, İstiklal Mahallesi, Eskişehir, Polis, 3. Sayfa, Haberler

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