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Kütahya'da yasa dışı bahis operasyonu, 8 şüpheli adli kontrolle serbest

Kütahya'da yasa dışı bahis operasyonu, 8 şüpheli adli kontrolle serbest
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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edinilen bilgilere göre, Tavşanlı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede yasa dışı bahis oynatıldığı yönündeki ihbar üzerine çalışma başlattı. Yürütülen teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Tavşanlı Adliyesi'ne sevk edildi. Cumhuriyet Savcılığı Siber Suçlar Bürosu'nda ifadeleri alınan şüpheliler, daha sonra çıkarıldıkları mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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