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Tavşanlı'da trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti

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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti. Kaza, Tunçbilek beldesine bağlı Kayaarası köyünde meydana geldi. Motosiklet sürücüsü demiryolu hemzemin geçidini geçtikten sonra kontrolünü kaybederek devrildi. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Soruşturma devam ediyor.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre Tunçbilek beldesine bağlı Kayaarası köyünde hemzemin geçitten motosikleti ile geçmekte olan K.Ç. (22) isimli sürücünün yönetimindeki 43 AEZ 243 plakalı motosiklet, demiryolu hemzemin geçidini geçtikten sonra kontrolden çıarak devrildi. Kaza sonrası olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ile Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne götürülen yaralı sürücü doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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