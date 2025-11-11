Haberler

Tavşanlı'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde otomobil ve motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Olay yerinde sağlık ekipleri tarafından müdahale edilen yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, İstasyon Mahallesi Çevreyolu Kükürtlü Caddesi Işıklı Kavşak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Balıkesir istikametinden Kütahya yönüne seyir halinde olan R.D. yönetimindeki 34 FFV 346 plakalı otomobil ile Rabia Hatun Sokak'tan çevreyoluna çıkan E.K. idaresindeki 43 U 9516 plakalı motosiklet çarpıştı.

Kazanın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çarpışmanın etkisiyle yaralanan motosiklet sürücüsü E.K. ile motosiklette yolcu olarak bulunan K E., 112 Acil Servis ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
