Tavşanlı'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza çevre yolu benzinlik önünde meydana geldi. Tavşanlı'dan Tunçbilek istikametine seyir halinde olan M.C. idaresindeki 43 AFK 258 plakalı otomobil, aynı istikamete gitmekte olan M.K. idaresindeki 32 LV 207 plakalı otomobille çarpıştı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Meydana gelen kazada her iki araç sürücüsü de yaralandı. Yaralılar 112 acil servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine kaldırıldı. - KÜTAHYA