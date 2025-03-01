Rusya'dan Türkiye'yi ilgilendiren Zelenskiy iddiası: Beyaz Saray'dayken saldırmaya çalıştılar

Rusya'dan Türkiye'yi yakından ilgilendiren Zelenskiy iddiası
Hatay'da katliam gibi kaza: 6 ölü, 8 yaralı

İşçi servisi, park halindeki tıra çarptı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Ramazan tebriğinden rahatsız olan Zorlu Holding CEO'su hakkında soruşturma

Ramazan mesajından rahatsız olan Zorlu CEO'suna soruşturma
Mabel Matiz'i görenler tanıyamadı! İşte ünlü şarkıcının ağızları açık bırakan değişimi

İşte ünlü şarkıcının ağızları açık bırakan değişimi

Tavşanlı'da Trafik Kazası: 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Tavşanlı'da Trafik Kazası: 1 Kişi Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında sürücü Ramazan A. hayatını kaybetti. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Tavşanlı-Kütahya karayolu 9. kilometresinde Ramazan A. (46) idaresindeki 16 ACY 940 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak takla attı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil servis ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücü Ramazan A., 112 sağlık ekiplerinin olay yerinde ilk müdahalesinin ardından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine sevk edildi. Yaralı sürücü Ramazan A., hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Terör örgütü PKK ateşkes ilan etti
img

Babel'den yıllar sonra gelen Galatasaray itirafı
img

Taraftarlar duyunca sabah akşam konuşacak
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
4 yaşındaki Nazlı'nın cansız bedeni derede bulundu

4 yaşındaki Nazlı'dan acı haber
Ateşkes kararı alan PKK'nın asıl isteği satır arasında gizli

Ateşkes kararı alan PKK'nın asıl isteği satır arasında gizli
Konuğunun aylık kazancını duyan Esra Erol, Bakan Yerlikaya'ya çağrıda bulundu

Konuğunun aylık kazancını duyunca Bakan Yerlikaya'ya seslendi
Cem Köksal'ın 'Ramazan' hazımsızlığı sonrası İngiltere Kralı'nın görüntüsü gündem oldu

Biri Hristiyan hurma paketliyor, diğeri Müslüman Ramazan'dan rahatsız
Karısını başka bir erkekle yakalayan adam, dehşet saçtı

Karısını başka bir erkekle yakalayan adam, dehşet saçtı
Göstere göstere yardım kolisi dağıtan ünlü isme tepki yağıyor

Göstere göstere yardım kolisi dağıtan ünlü isme tepki yağıyor

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.