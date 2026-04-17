Kütahya'daki iş kazasında bir işçi hayatını kaybetti

Kütahya'daki iş kazasında bir işçi hayatını kaybetti
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde ormanlık alanda ağaç kesimi sırasında meydana gelen iş kazasında bir işçi, kayan tomruğun altında kalarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde ormanlık alanda yürütülen kesim çalışmaları sırasında meydana gelen iş kazasında bir işçi hayatını kaybetti.

Olay, Tavşanlı ilçesine bağlı Alabarda (Çamalan) köyü yakınlarındaki ormanlık arazide gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, bölgede sürdürülen ağaç kesim faaliyetlerinde çalışan Zeki Karabulut, çalışma sırasında henüz belirlenemeyen bir nedenle kayan tomruğun altında kaldı.

Kazayı fark eden mesai arkadaşlarının durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede Karabulut'un olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Genç işçinin cenazesi, Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsisi yapılmak üzere Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma ekipleri, kazanın oluş şekli ve çalışma güvenliğiyle ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Okul saldırganının polis şapkası ve silahlarla fotoğrafları ortaya çıktı

Hani silahlar sandıkta kilitliydi?
Kerkük Valiliğine Irak Türkmen Cephesi Başkanı Muhammed Seman Ağa seçildi

Komşuda 100 yıl sonra bir ilk! Seçimleri, Türk aday kazandı

Polis babanın ifadesindeki detay, başka bir tehlikeyi gözler önüne serdi: 1 ay önce yanıma gelip...

Babanın ifadesindeki detay, korkunç gerçeği gözler önüne serdi
DEM Partili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun oğlu Salih Gergerlioğlu hakkında yakalama kararı

DEM Partili vekilin oğlu hakkında yakalama kararı
Kahramanmaraş'taki saldırganı arkadaşı anlattı

Saldırı yapılan okuldaki öğrencinin sözleri her şeyi özetliyor
Okul saldırılarının ardından Yeşim Salkım'dan tartışma yaratacak sözler: Üremeyin, daha az sevişin

Okul saldırılarının ardından ünlü isimden tartışma yaratacak sözler
Polis babanın ifadesindeki detay, başka bir tehlikeyi gözler önüne serdi: 1 ay önce yanıma gelip...

Babanın ifadesindeki detay, korkunç gerçeği gözler önüne serdi
Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk, Konferans Ligi'nde yarı finale yükseldi

Avrupa'da yarı finale yükselmek için sahadaydı! İşte sonuç
Öfkeli baba, palayla iş yerini bastı

Öfkeli baba, palayla iş yerini bastı! Kızıyla ilgili iddiası korkunç