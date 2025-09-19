Tavşanlı'da Motosiklet Kazası: İki Sürücü Yaralandı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücüler yaralandı.

Kaza, Dağçeşme Mahallesi Kelebek Sokak ile Muradiye Sokak kavşağında meydana geldi. B.K idaresindeki 43 EP 582 plakalı motosikleti ile Muradiye Sokak Kavşağından sola döndüğü esnada Kelebek Sokaktan kavşağa gelmekte olan İ.Z. idaresindeki 43 AGJ 350 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki motosiklet sürücüsü de yaralandı. Yaralılar 112 acil servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - KÜTAHYA