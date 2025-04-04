Tavşanlı'da Motosiklet Denetimleri Sıklaştırılıyor

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesi İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği, motosiklet sürücülerine yönelik yoğun denetimler gerçekleştiriyor.

Ekipler, denetimlerde plakasız motosikletlere yönelik çalışma yapıyor. Denetimlerde sadece plakalar değil, kask kullanımı da sıkı bir şekilde kontrol ediliyor. Kasksız motosiklet kullanımı hem sürücünün hem de yolcuların hayatını tehlikeye atarken, trafik kurallarına uymayan sürücülere cezai işlem uygulanıyor.

Yetkililer, motosiklet kazalarını önlemek adına bu tür uygulamaların önümüzdeki günlerde artırılacağını ifade etti. Denetimlerin sadece cezai işlem amaçlı olmadığı, aynı zamanda vatandaşların can güvenliği için gerçekleştirildiği vurgulandı. Sürücülerin kask takma ve plaka kullanımı konusunda duyarlı olmaları istendi. - KÜTAHYA