Tavşanlı'da Minibüs ile Motosiklet Çarpıştı: 2 Yaralı

Tavşanlı'da Minibüs ile Motosiklet Çarpıştı: 2 Yaralı
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir minibüsle motosiklet çarpıştı, 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde minibüs ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza Subaşı Mahallesi Yenidoğan Caddesi kavşağında meydana geldi. M.K. idaresindeki 43 ADG 538 plakalı minibüs ile Yenidoğan Caddesi üzerinde seyir halinde iken, G.B. idaresindeki 43 AFK2 09 plakalı motosiklet Mehmet Doğruöz Caddesi kavşağında çıkış yaptığı esnada çarpıştı. Kaza ihbarı üzerine belirtilen adrese 112 acil servis ve polis ekipleri sevk edildi. Meydana gelen kazada çarpışmasının etkisi ile sürüklenen motosiklet hurdaya dönerken, motosiklet sürücüsü G.B. ile ardında bulunan S.K. yaralandı. Yaralılar 112 acil servis ekiplerinin olay yerinde ilk müdahalesinin ardından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
