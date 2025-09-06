Haberler

Tavşanlı'da Beton Mikseri Devrildi: 1 Yaralı

Tavşanlı'da Beton Mikseri Devrildi: 1 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde beton mikserinin tekerinin patlaması sonucu devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı. Sürücü M.E. hastaneye kaldırıldı, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde beton mikserinin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Tavşanlı'ya bağlı Ağaköy'de meydana geldi. M.E. idaresindeki beton mikserinin seyir halinde tekerinin patlaması sonrası sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıkıp devrildi. Kazada yaralanan mikser sürücüsü M.E. 112 Acil Servis Ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili olarak soruşturma sürüyor. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
231 milyon takipçisi olan Neymar'dan sürpriz Hikmet Karaman paylaşımı

231 milyon takipçisi olan Neymar'dan olay Hikmet Karaman paylaşımı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Millet bahçesinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adını silmeye çalıştılar

Tepki çeken saldırı! "Erdoğan" ismine bile tahammülleri yok
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.