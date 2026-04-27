Tatvan'da tehdit paylaşımlarına kamu davası açıldı

Kahramanmaraş'ta geçtiğimiz günlerde meydana gelen okul saldırısının ardından Bitlis'in Tatvan ilçesinde meydana gelen iki ayrı olayla ilgili kamu davası açıldı.

Kahramanmaraş'ta geçtiğimiz günlerde yaşanan okul saldırısının ardından başlatılan geniş kapsamlı dijital denetimler, sosyal medya ve mesajlaşma uygulamalarındaki içeriklere yönelik soruşturmaları da beraberinde getirdi. Tatvan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından dijital platformlar, sosyal medya hesapları ile ihbar üzerine incelenen yazışma grupları üzerinden yürütülen soruşturmalar kapsamında, ilçedeki bir ortaokulun sosyal medya hesabındaki paylaşıma "Tatvan Selahaddin Eyyubi Ortaokulu cuma bekleyin" şeklinde yorum yaptığı tespit edilen suça sürüklenen çocuk E.M.A. ve yine sosyal medya üzerinden "Yarın Saadettinde kıyamet kopacak canını seven gelmesin" şeklinde paylaşım yaptığı belirlenen Z.İ. hakkında işlem başlatılmıştı.

Yürütülen soruşturmalar kapsamında her iki şüpheli hakkında da "Basın ve yayın yoluyla halk arasında korku ve panik oluşturmak amacıyla tehdit" suçundan Türk Ceza Kanunu'nun 213/1 ve 218/1 maddeleri kapsamında ayrı ayrı kamu davası açıldı. İsnat edilen suçların nitelikli haliyle birlikte ceza aralığının 3 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası olduğu bildirilirken, Tatvan Cumhuriyet Başsavcılığı'nın benzer olaylara karşı soruşturmaları titizlikle sürdürdüğü öğrenildi.

Öte yandan; uzmanlar, sosyal medya üzerinden yapılan bu tür paylaşımların hem hukuki hem de toplumsal açıdan ciddi sonuçlar doğurabileceğine dikkat çekerek, ailelerin çocuklarıyla ilgili bu konularda daha dikkatli olması gerektiğini vurguluyor. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
