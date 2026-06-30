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Tatil yolunda can veren anne ve kızı toprağa verildi

Tatil yolunda can veren anne ve kızı toprağa verildi
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Kocaeli'den Sakarya'ya tatile giden Gündüz ailesinin otomobili menfeze düştü. Kazada anne Ayla (53) ve kızı Büşra (30) hayatını kaybetti, baba Haluk Gündüz'ün tedavisi sürüyor. Cenazeler yan yana toprağa verildi.

Kocaeli'den tatil için gittikleri Sakarya'da trafik kazasında hayatını kaybeden anne ve kızı için cenaze namazı kılındı. Yan yana dizilen tabutların ardından anne ve kız son yolculuklarına uğurlanırken, kazada ağır yaralanan babanın tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Kaza, dün saat 17.20 sıralarında D-650 Kara yolu Ferizli ilçesi Sinanoğlu Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Gündüz ailesi, tatil amacıyla Kocaeli'den Sakarya Karasu'ya gitmek üzere yola çıktı. Haluk Gündüz (56) idaresindeki 41 BG 448 plakalı otomobil, sürücüsünün hakimiyetinden çıkmasıyla menfeze düştü. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri yaralanan Haluk Gündüz, kızı Büşra (30) ve eşi Ayla'ya (53) ilk müdahaleyi yaparak hastaneye kaldırdı. Hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen anne ve kızı hayatını kaybetti. Sakarya Devlet Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan baba Haluk Gündüz'ün ise durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Anne ve kızının cenazeleri yan yana

Hayatını kaybeden anne Ayla ile kızı Büşra Gündüz'ün cenazeleri, tamamlanan işlemlerinin ardından ailelerine teslim edildi. Cenazeler bugün Körfez Kirazlıyalı Merkez Camii'ne getirildi. Kılınan cenaze namazının ardından anne ve kızı yan yana toprağa verildi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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