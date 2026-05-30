Osmaniye'de 6 araçlı zincirleme kaza: 2 yaralı

Güncelleme:
Osmaniye'nin Bahçe ilçesi Taşoluk Tüneli'nde 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, trafik bir süre aksadı.

Kaza, Adana-Gaziantep-Şanlıurfa Otoyolu Bahçe ilçesi mevkisi Taşoluk Tüneli içerisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası yaşandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle otoyolda trafik bir süre aksarken, tünel içerisinde uzun araç kuyrukları oluştu.

Ekiplerin güvenlik önlemleri eşliğinde araçların kaldırılması ve yolun temizlenmesinin ardından trafik akışı yeniden normale döndü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
